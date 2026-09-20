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Vedat Muriqi ka vazhduar formën e mirë në futbollin turk, duke shënuar për Fenerbahçen në ndeshjen ndaj Eyupsporit.
Sulmuesi kosovar realizoi në minutën e shtatë, duke e çuar Fenerbahçen në epërsi 2-0, pas golit të Mason Greenwood nga pika e bardhë, transmeton Klankosova.tv.
VEDAT MURIQI 💛💙 pic.twitter.com/0Z7Cylj8Vg— Mason (@usser2304) September 20, 2026
Ky ishte goli i tretë i Muriqit këtë sezon në kampionat, duke konfirmuar rëndësinë e tij në formacionin e skuadrës.
Muriqi po vazhdon të jetë një nga pikat kryesore të repartit ofensiv të Fenerbahçes.