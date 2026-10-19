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Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi, ka arritur të tërheqë vëmendjen me performancën e tij duke dyfishuar performancën e tij nga sezoni i kaluar në tetë javët e para të sezonit.
Sipas mediumit turk “Sabah” ylli me përvojë i Fenerbahçes, Vedat Muriq i cili ka shënuar 7 herë në ligë këtë sezon, shënoi 4 gola në 8 javët e para të sezonit të kaluar ndërsa luante për Mallorcën në LaLiga, transmeton Klankosova.tv.
Muriqi, i cili pësoi një dëmtim në fillim të sezonit dhe luajti 30 minutat e fundit të ndeshjes kundër Gençlerbirliği, të cilën Fenerbahçe e humbi 2:1, shënoi nga një gol në secilën prej ndeshjeve kundër Konyaspor dhe Samsunspor, ku ai luajti si titullar në formacionin e parë.
Sulmuesi me përvojë, i cili dha një shfaqje me 4 gola në fitoren historike 8:0 kundër Eyupspor, shënoi edhe kundër Alanyas, pavarësisht se u aktivizua vetëm për 9 minutat e fundit, transmeton Klankosova.tv.
Muriqi ndan vendin e parë në listën e golashënuesve me Salahun dhe Orbanin me 7 golat e tij. Ylli kosovar, i cili e përfundoi LaLigën sezonin e kaluar me 23 gola, përfundoi i dyti në garën për golashënues pas Mbappe të Real Madridit (25).