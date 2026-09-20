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Vedat Muriqi ka shkëlqyer në fitoren e thellë 8-0 të Fenerbahçes ndaj Eyüpsporit, duke realizuar plot katër gola.
Sulmuesi kosovar ishte protagonist i padiskutueshëm i takimit, ai regjistroi gjashtë gjuajtje, katër prej të cilave ishin në kuadrat dhe të gjitha përfunduan në rrjetë, transmeton Klankosova.tv.
Muriqi luajti 66 minuta, pati 31 prekje të topit dhe realizoi 14 pasime të sakta nga 18 tentativa, ndërsa krijoi edhe një rast të madh për bashkëlojtarët.
Me katër golat e shënuar, Muriqi ka arritur në kuotën e gjashtë golave në Superligën e Turqisë, vetëm një gol larg Mohamed Salahut, i cili ka shtatë.
Një paraqitje fantastike e sulmuesit të Kosovës, i cili së shpejti pritet t’i bashkohet përfaqësueses së Kosovës.