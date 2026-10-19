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Avokati Kasem Murati ka deklaruar se Kodi i ri Civil në Kosovë do të miratohet herët a vonë, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ketë ndaj tij.
Murati, tha në emisionin “Kosova Today”, se miratimi i Kodit Civil lidhet me agjendën e Bashkimit Evropian për periudhën 2024-2027,
“Unë mendoj se kjo do të kalojë herët a vonë. I pëlqen dikujt ose jo, kjo do të kalojë. Kalimi i Kodit Civil është nën llupën e Bashkimit Evropian për periudhën 2024-2027”, ka deklaruar mes tjerash Murati.
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