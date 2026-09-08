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Një mural i madh kushtuar ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po realizohet në një nga hapësirat e Prishtinës, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve.
Në mur shihen katër figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, të paraqitura në një kompozim të përbashkët, ndërsa artistja po punon ende për përfundimin e veprës, transmeton Klankosova.tv.
Murali vjen në një periudhë me zhvillime të rëndësishme lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, ku veç edhe 8 ditë do të shpallet verdikti final ndaj tyre.