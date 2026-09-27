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Albian Hajdari nuk do të jetë në dispozicion të përfaqësueses së Kosovës për shkak të një lëndimi.
Në vend të tij, në formacion pritet të luajë Ron Raçi, raporton Klankosova.tv.
Përveç Hajdarit, Kosovës do t’i mungojnë edhe Muharrem Jashari, Meriton Korenica dhe Lindon Emërllahu, të cilët nuk janë në listën e lojtarëve për këtë përballje.
Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i sportit në ArtMotion, Arlind Sadiku.
Kombëtarja e Kosovës zhvillon sonte ndeshjen e dytë në kuadër të Ligës së Kombeve, ku përballet me Austrinë.