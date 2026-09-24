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Duke marrë parasysh se mungesa e vitaminës D është e përhapur në Evropë, është e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje një numri simptomash më pak të njohura.
Edhe pse njihet si "vitamina e diellit", mungesa e saj mund të shkaktojë shumë më tepër sesa një ndjenjë plogështie. Disa shenja janë të dukshme, por të tjerat janë të lehta për t'u injoruar dhe për t'i atribuuar një jave të ngjeshur, një orari të ngjeshur ose thjesht mungesës së gjumit.
Një analizë e gjerë e të dhënave nga më shumë se 55,000 njerëz nga vende të ndryshme evropiane ka treguar se përqindja e njerëzve me mungesë të vitaminës D ndryshon në varësi të kufirit të përdorur për të përcaktuar mungesën. Sipas përkufizimit të rreptë, rreth 13 përqind e të anketuarve kishin një mungesë serioze, ndërsa sipas përkufizimit më të gjerë, i cili përfshin edhe nivele të pamjaftueshme të vitaminës D, kjo përqindje ishte rreth 40 përqind.
Pse është e rëndësishme vitamina D?
Klinika e Cleveland-it pohon se vitamina D është një nga shumë vitaminat që trupi ka nevojë për të qëndruar i shëndetshëm. Ajo luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrit të kalciumit në gjak dhe kocka dhe në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e masës kockore.
Vitamina D ndihmon trupin të thithë kalciumin dhe fosforin, dy minerale që janë thelbësore për kocka të forta dhe të shëndetshme. Megjithatë, kur ka një mungesë të rëndë ose afatgjatë, trupi ka vështirësi të thithë mjaftueshëm kalcium nga ushqimi. Kjo mund të çojë në nivele të ulëta të kalciumit në gjak, të cilat mund të shkaktojnë dobësi muskulore, dhimbje barku, lodhje dhe luhatje humori, transmeton Klankosova.tv.
Tek të rriturit, një mungesë e rëndë e vitaminës D mund të shkaktojë osteomalaci, një gjendje në të cilën kockat bëhen të buta dhe të dobëta. Gjithashtu mund të rrisë rrezikun e osteoporozës dhe frakturave.
Simptoma që janë të lehta për t'u injoruar
Disa nga simptomat e mungesës së vitaminës D përfshijnë lodhjen, dhimbjen e kockave, dobësinë, dhimbjet ose ngërçet muskulore dhe luhatjet e humorit si depresioni. Megjithatë, shumë njerëz nuk kanë shenja të dukshme të mungesës së vitaminës D fare, duke e bërë të vështirë njohjen e saj pa matur nivelet në gjak.
Shkaqet kryesore të mungesës
Ekzistojnë dy arsye kryesore pse ndodh mungesa e vitaminës D. E para është marrja e pamjaftueshme përmes dietës ose ekspozimi shumë i pakët ndaj rrezeve të diellit. E dyta është një problem me përthithjen ose përdorimin e vitaminës D në trup. Nivelet e vitaminës D mund të ndikohen gjithashtu nga disa gjendje mjekësore, ndërhyrje kirurgjikale për humbje peshe dhe disa ilaçe.