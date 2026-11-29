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Banorët e Kishnapolës dhe disa fshatrave përreth në Gjilan po përballen me vështirësi në marrjen e shërbimeve shëndetësore, pasi që nga fillimi i nëntorit është ndërprerë përkohësisht puna e Ambulancës së Mjekësisë Familjare në këtë fshat.
Ata thonë se ky vendim ka vështirësuar qasjen në kujdes shëndetësor, veçanërisht për të moshuarit dhe personat që nuk kanë transport privat.
Banorët e kanë kundërshtuar ndërprerjen e shërbimeve, duke kërkuar rikthimin e funksionimit të ambulancës.
Nga ana tjetër, drejtoresha e Shëndetësisë në Gjilan, Mimoza Kadriu, ka thënë se nuk bëhet fjalë për mbyllje të ambulancës, por për ndërprerje të përkohshme të shërbimeve deri në rekrutimin e stafit të ri.