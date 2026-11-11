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Mungesa e kuorumit ka pamundësuar vazhdimin e mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Kryetari i këtij komisioni, Burim Ramadani, ka bërë të ditur se mbledhja do të vazhdojë në orën 12:00.
“Në ora 12 do të mblidhemi sërish sot edhe të vazhdojmë me pikat e rendit të ditës”, tha ai.
Ndërkaq, deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, ka shprehur shqetësimin për mungesën e përgjegjësisë së anëtarëve të komisionit, duke thënë se kjo po e pengon punën e tij.
“Ky është një nga problemet që po e diskutojmë vazhdimisht, në qoftë se nuk jemi përgjegjës në këtë komision hetimor. Kjo e pengon krejt punën. Shumica nuk kanë pranuar përsëri që të jetë zyra e kryeministrit (që të raportojë), nëse është nevoja me ftu edhe kryeministrin. Vazhdojnë bllokada të tilla, vonesa të tilla. Është për keqardhje, shpresoj që të bëhen të përgjegjshëm”, tha Rrahmani, raporton EO, transmeton Klankosova.tv.
Në rend dite të këtij komisioni është zgjedhja e ekspertëve të jashtëm.