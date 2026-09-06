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Mungesa e institucioneve të reja dhe qeverisja tash e sa kohë me institucione në detyrë, ka bërë që shteti i Kosovës të ketë telashe jo të vogla.
Një nga to është edhe mospërfitimi nga fondet e BE-së, sidomos nga plani i rritjes, ku një pjesë të tyre në mungesë të kuvendit i ka humbur, derisa rrezikon edhe të tjera.
Shteti i Kosovës edhe tre muaj pas zgjedhjeve të 7 qershorit vazhdon të udhëhiqet nga një qeveri në detyrë, derisa nuk ka as Kuvend të konstituuar dhe në krye ka një u.d të presidentes.
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