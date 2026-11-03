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Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion po vazhdon mbledhjen me pjesëmarrjen e deputetëve të opozitës, në mungesë të përfaqësuesve të shumicës parlamentare, të cilët kanë kërkuar shtyrjen e mbledhjes vetëm 15 minuta para fillimit të saj.
Kryetari i Komisionit, Arben Mustafa, e ka cilësuar të papërgjegjshme kërkesën për shtyrje në një kohë kaq të shkurtër, duke theksuar se për këtë mbledhje ishin ftuar edhe palë të treta për të raportuar.
Ai ka thënë se mungesa e deputetëve të shumicës pamundëson trajtimin e çështjeve të rëndësishme që ishin në rend dite, përfshirë shqyrtimin në parim të Projektligjit për Efiçiencën e Energjisë dhe raportimin e anëtarëve të Autoritetit të Konkurrencës së Kosovës për gjendjen në këtë institucion.
Ai ka kritikuar mungesën e deputetëve të shumicës, duke thënë se mbikëqyrja parlamentare është përgjegjësi e secilit deputet dhe se Kuvendi duhet të merret me problemet e raportuara në Autoritetin e Konkurrencës.
Sipas tij, shmangia e ballafaqimit nuk i zgjidh problemet, ndërsa ka paralajmëruar se do të vazhdojnë të insistojnë që pretendimet për parregullsi në këtë institucion të trajtohen në Komision, raporton KP, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk i kemi këtu përfaqësuesit e shumicës, deputetet e koalicionit qeverisës, paskan dërgu një email 15 minuta para mbledhjes me kërkesë për shtyrje, por, mendoj që është e papërgjegjshme të kërkohet 15 minuta para se me fillu mbledhja, të shtyhet mbledhja, për shkak se ne kemi ftuar edhe palë të treta që kanë pas të raportojnë në komision, kemi njoftuar edhe mediat. Mendoj se është jo serioze të kërkohet të shtyhet mbledhja 15 minuta para se të fillojë. Për atë arsyeje, ne nuk duket që kemi kuorumin për të zhvilluar mbledhjen, por dua të ju njoftoj se sot në rend site ka qenë Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.11/L-020 për efiçiencë të energjisë.”, tha Mustafa.
Mustafa theksoi se deputetet nga Lëvizja Vetëvendosje po shmangin trajtimin e problemeve në Autoritetin e Konkurrencës.
“Konsideroj se është përgjegjësi e çdo deputeti të mundësojë mbikëqyrjen parlamentare për shkak se po flasim për një institucion të rëndësishëm dhe duhet të sigurohemi që ligjshmëria mbizotëron në secilin institucion. Mirëpo kjo mungesë e deputetëve të shumicës duket që flet më tepër për mosgatishmëri për t’i trajtuar problemet që janë në agjencionin e konkurrencës. Ikja nga ballafaqimi nuk i zgjidh problemet, do të vazhdojmë të insistojmë që çështjet, parregullsitë raportuara në agjenconin e konkurrencës të jenë pjesë e debatit në ketë komision. Është urgjente që Kuvendi i Kosovës të merret me problemet në këtë institucion”, shtoi Mustafa.
Mustafa ka njoftuar se më 16 tetor 2026, Komisioni ka pranuar një shkresë nga dy anëtare të këtij autoriteti, Kaltrina Sela dhe Nafie Osdautaj, të cilat, sipas tij, pretendojnë se u është pamundësuar ushtrimi i rolit të tyre në institucion.
“Komisioni për ekonomi ka pranuar një numër dokumentesh, shkresash dhe dëshmi që ngren shqetësime serioze për funksionimin e autoritetit të konkurrencës. Më 16 tetor 2026 kemi prnauar një shkresë nga dy anëtarë të komisionit të autoritetit të konkurrencës, zonja Kaltrina Sela dhe zonja Nafie Osdautaj, ku sipas pretendimeve të tyre u është pamundësuar ushtrimi i rolit të tyre në komisionin e konkurrencës, si dhe pretendohet për shkelje ligjore nga kryetarja e këtij autoriteti, Naime Bunjaku-Isufi”, tha ai.
Përveç raportimit për gjendjen në Autoritetin e Konkurrencës, në rend dite ishte edhe shqyrtimi në parim i Projektligjit për Efiçiencën e Energjisë.