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Gino Mulliqi, kryetar i Komunës së Wyliet në shtetin e Teksasit, ka komentuar zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pakënaqësitë e qytetarëve ndaj presidentit Donald Trump, pasi në zgjedhjet e mesmandatit, Republikanët humbën ndaj Demokratëve.
I ftuar në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Mulliqi në një video-lidhje, tha se qytetarët amerikanë nuk janë shumë të kënaqur me presidentin Trump, duke theksuar se një ndër faktorët kryesorë të pakënaqësisë është kostoja e lartë e jetesës.
Sipas tij, çmimet e benzinës dhe gazit, shtrenjtimi i produkteve dhe shpenzimet që lidhen me luftërat kanë ndikuar në perceptimin e qytetarëve ndaj presidentit amerikan.
“Populli nuk janë shumë të kënaqur me presidentin Trump. Po ndikojnë çmimi i benzinës apo i gazit, çmimet e kushteve të jetës, çmimet e luftës që po paguhen dhe gjithë këto e drejtojnë një gisht drejt presidentit Trump”, deklaroi Mulliqi.
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