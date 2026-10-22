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Fatmire Mulhaxha Kollçaku, deputete e LVV-së, foli për programin e subvencionimin e faturave të energjisë elektrike për familjet me gjendje të rëndë ekonomike.
Në seancën e Kuvendit, tha se “pikërisht për këto familje, qeveria ka miratuar programin e subvencionimin e faturave të energjisë elektrike, për çka janë planifikuar rreth 15 milionë euro”.
“Ky vendim është pjesë e politikës sonë qeverisëse, t’i përdorim mjetet publike për t’ju lehtësuar jetën qytetarëve duke u dhënë përparësi atyre që kanë më shumë nevojë”, u shpreh Mulhaxha Kollçaku.
Ajo tha se subvencionimi mund të shkojë deri në 50 euro në muaj.