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Gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, e cila ka raportuar në vazhdimësi për procesin e madh të gjykimit të katërshes së UÇK-së në Hagë, ka folur për reagimin e djeshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, para Marshit për Liri, që mbahet sot.
Mujku tha se qëndrimi i djeshëm i VV-së, më së paku është absurd, raporton Klankosova.tv
Ajo thotë se partia e Albin Kurtit do të duhej ta dinte se në këtë rast gjyqësor ka bashkëpunëtorin e tyre, Rexhep Selimin.
Dhe jo vetëm kaq, Mujku shpjegoi se njëra ndër rrethanat lehtësuese që ish-presidenti Hashim Thaçi ka përfshirë në dosjen ku kërkon lirim, është pikërisht përpjekja për krijimin e Speciales.
“Gjatë gjithë këtyre viteve, nuk kam komentuar e analizuar asnjëherë qëndrimet e partive politike. Por qëndrimi i djeshëm i VV-së, më së paku janë absurd. Për shkak se arsyetimi që e përdor VV se duhet të protestohet kundër atyre që e krijuan Gjykatën Speciale, ata duhet ta dinin se një bashkëpunëtor i tyre, Rexhep Selimin, e kanë në të njëjtin rast gjyqësor. Do të duhej ta dinin se është përmendur edhe në 234 ditëve të gjykimit, është se njëra nga 7 pikave, rrethana lehtësuese, që Hashim Thaçi i përdor në dosjen përfundimtare për të kërkuar lirim nga 10 akuzat, e para prej tyre është pikërisht përpjekja e vazhdueshme e Thaçit për ta bërë Gjykatën Speciale. "