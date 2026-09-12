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Gazetarja e Klan Kosovës, Rina Mujku, e cila e ka përcjellur dhe ka raportuar në vazhdimësi për procesin e madh të gjykimit të katërshes së UÇK-së në Hagë, ka folur para vendimit të madh për të gjitha zhvillimet deri sot.
Mujku fillimisht ka komentuar deklarimet që janë dhënë së fundmi me parashikime për vendim lirues, por edhe një dënim të mundshëm, nga liderë brenda Kosovës, por edhe të tjerë në Ballkan.
“Ka shumë shtete të BE-së të cilat janë përmendur ditëve të fundit, jo vetëm nga liderë brenda Kosovës, por edhe liderë tjerë ballkanikë, që kinse kanë marrë informacione të ndryshme. Disa thonë që katërshja e UCK do të lirohet, do t’i shpëtojë çfarë dënimi, tash kemi disa deklarime të tjera, që do të dënohen rëndë, sepse ka informacione të ndryshme nga kryeqendra evropiane. E fundit ishte nga Parisi, kjo ishte ose do të bie shi ose jo. Njërin nga këto parashikime, gjithkush do të mund të ia qëllonte dikur.”
Megjithatë, ajo tha se deklarimi i sotëm i Bashkimit Evropian, që çfarëdo vendimi që do të merret duhet të respektohet, pasi edhe mund të apelohet, është i përgjithshëm.
Tutje, Mujku foli edhe për situatën e kërkesës për vazhdim të paraburgimit për Kadri Veselin dhe Jakup Krasniqin, për të cilën Zyra e Prokurorit të Specializuar, nuk ka hequr dorë, përkundër që trupi gjykues e ka këshilluar që të mos bëjë dorëzojë parashtresa.
“Zakonisht, të gjitha vendimet për vazhdimin e paraburgimit për katërshen e UCK-së është marrë çdo dy muaj dhe rishikimi i fundit, për Krasniqin dhe Veselin, është marrë më 15 korrik, që i bie se 15 shtatori është afati i fundit kur pritet vendimi i radhës.
Mirëpo, duke qenë se vetëm një ditë pas bëhet shpallja e verdiktit, që është ditur qysh më 1 korrik, Prokuroria e ka shfrytëzuar këtë rast që të mos tërhiqet nga një hap tjetër i radhës, që natyrisht se do të mund ta bënte. Dhe sërish më 21 gusht ka kërkuar që t’i vazhdohet paraburgimi edhe Kadri Veselit, edhe Jakup Krasniqit.
Duhet ta potencojmë, është ditur nga Prokuroria se është këshilluar, për të njëjtin rast gjyqësor nga trupi gjykues, që të mos dorëzojë parashresa të tilla, kur ëm 10 gusht të këtij viti, i ishte vazhduar paraburgimi Hashim Thacit. Por Prokuroria nuk ka hequr dorë dhe vlen të potencohet se arsyetimet janë banale.” – deklaroi gazetarja Mujku. /Klankosova.tv