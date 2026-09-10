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Analisti Arton Muhaxheri ka deklaruar se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, e ka prerë në besë Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK).
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Muhaxheri tha se LDK, sipas tij, nuk e ka kuptuar me kohë se Lëvizja Vetëvendosje nuk është e gatshme për dialog dhe kompromis politik.
“Zoti Kurti disa herë e ka prerë LDK-në. Bile LDK është këtu ku është për shkak të prerjes së besës nga zoti Kurti. Dhe si nuk u mbush mend, për mua është çudi. Nuk u mbush mend LDK- që z.Kurti nuk do kompromis, nuk do dialog”, deklaroi Muhaxheri në Klan Kosova.