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Ylli i Kombëtares së Shqipërisë, Ernest Muçi nuk do të luajë sonte në ndeshjen vendimtare ndaj Bjellorusisë.
Mungesa e tij tashmë është konfirmuar, pasi stafi teknik nuk dëshiron të rrezikojë me Muçin, të cilit i kushtoi ndërhyrja e rëndë e Miro Tenho në ndeshjen ndaj Finlandës.
Pavarësisht rëndësisë së ndeshjes për Shqipërinë, stafi teknik ka vendosur të mos marrë rrezikun e përkeqësimit të gjendjes fizike të futbollistit, duke preferuar një alternativë tjetër në repartin ofensiv.
Një vendim që merr në konsideratë edhe detyrimet e Muçit ndaj klubit të tij, raporton TCH, transmeton Klankosova.tv.
Mungesa e tij është një goditje e rëndësishme për kuqezinjtë, të cilët humbasin një nga lojtarët më në formë të momentit, autorin e golit spektakolar ndaj Finlandës, por edhe të golit të dytë në fitoren 3-0 ndaj Bjellorusisë në ndeshjen e parë.