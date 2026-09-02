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Sapo kemi hyrë në muajin shtator, dhe bashkë me të vijnë energji të reja.
Janë paralajmëruar ndryshime dhe mundësi për të gjitha shenjat e horoskopit. Si do të jetë ky muaj, cilat janë shenjat më me fat në dashuri, në punë, por edhe në financa, e cilat duhet të tregohen më të kujdesshme, sot në emisionin “Ora Shtatë” foli astrologia, Denisa Shyle, transmeton Klankosova.tv.
Sipas saj, ndër shenjat më me fat për këtë muaj janë ajo e Gaforres dhe e Bricjapit.
Për detaje shtesë, ndiqeni videon e mëposhtme: