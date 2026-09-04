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Dy persona u nxorën të gjallë të premten nga një tunel i lidhur me një hidrocentral në lumin Trishuli në Nepal, nëntë ditë pasi një rrëshqitje akulli, shkëmbinjsh dhe balte përshkoi luginën e tij, duke vrarë më shumë se 1,200 njerëz dhe duke zhvendosur dhjetëra mijëra.
Zyrtarët dhe punonjësit e shpëtimit besojnë se shembja e një akullnaje më 26 gusht në rrjedhën e sipërme të lumit Trishuli bllokoi të paktën 900 njerëz në tunele që lidhen me gjashtë projekte hidroenergjie përgjatë lumit, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Të paktën 1,252 persona u vranë në Nepal ndërsa shtëpitë, rrugët dhe shkollat në qytete dhe fshatra pranë kufirit me Tibetin e Kinës u rrëmbyen. Më shumë se 4,200 persona janë ende të zhdukur dhe mijëra të tjerë janë zhvendosur.
Kina e ka çuar numrin e të vdekurve në Tibet në 21, me 541 të tjerë të listuar si të zhdukur.
Dy punëtorët e nxjerrë nga tuneli në Hidrocentralin e Epërm Trishuli 3A janë të parët që shpëtohen nga projektet e hidroenergjisë dhe janë dërguar në një spital ushtarak në kryeqytetin Katmandu. Një grup i vogël kishte arritur të shpëtonte nga një tunel tjetër disa orë pasi goditi katastrofa.
Punëtorët e shpëtuar të premten ishin Sanjay Sah, një kryepunëtor mekanik, dhe Kabir Maharjan, një mbikëqyrës mekanik, tha zyra e Ministrit të Energjisë Biraj Bhakta Shrestha në një deklaratë.