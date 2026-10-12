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Klubi i taekwondosë “Dardanët” është përfaqësuar me sukses në një turne ndërkombëtar të këtij sporti, të mbajtur më 10 dhe 11 tetor në Podgoricë, i klasifikuar me rangun G1 nga Federata Botërore e Taekwondosë.
Sipas njoftimit të klubit në Facebook, sportisti Jon Gashi, në kategorinë Senior deri në 74 kilogramë, fitoi medaljen e bronztë pas një paraqitjeje të suksesshme në garë.
Gashi regjistroi tri fitore radhazi ndaj garuesve nga Rusia, Serbia dhe Greqia, të gjitha me rezultat 2:0.
Ai u ndal në gjysmëfinale nga përfaqësuesi i Danimarkës, pas një përballjeje të ngushtë, duke e përfunduar turneun me medalje të bronztë.
Ndërkaq, Imarah Vizdiklar, në kategorinë Junior deri në 52 kilogramë, u rendit në vendin e pestë.
Ai zhvilloi një paraqitje të mirë, por u mposht me rezultat të ngushtë nga përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës./Klankosova.tv