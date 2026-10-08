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Trajneri Jose Mourinho ka folur për marrëdhënien e tij me gjyqtarët duke pohuar se nuk është problemi te ai.
Ai madje e quan veten fatkeq që i ka ndodhur kjo gjë kudo që ka vajtur në fillim.
“Nuk mendoj se jam problemi”, ka thënë Mourinho.
“Problemi është fati i keq që kam sa herë që mbërrij në një klub të caktuar. E përjetova periudhën e Negreiras këtu te Real Madridi. Askush nuk e dinte… por ne e përjetuam. Ndodhi”, ka thënë portugezi.
“Në Turqi, pas atij skandali të madh në futbollin turk, po mendoja se një situatë e tillë më ka ndodhur shumë shpesh”.