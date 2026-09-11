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Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, ka thënë se nuk ka ndikuar në raportin e përmirësuar midis Federico Valverdes dhe Aurelien Tchouamenit.
Dyshja ishin rrahur mes vete muaj më parë por duket se i kanë paqtuar gjërat.
"Tchouameni dhe Valverde? Unë nuk bëra asgjë, e bënë ata. Më duken si dy shokë të ngushtë”, ka thënë Mourinho.
"Sigurisht që po i vëzhgoja me kujdes, sepse duhej të dija nëse më duhej të ndërhyja si 'Ministër i Paqes', por nuk pati nevojë të bëj asgjë. Gjithçka ishte nga ana e tyre”.