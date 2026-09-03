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Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, ka folur për pensionimin e Lionel Messit nga Argjentina.
Portugezi pati lëvdata të mëdha për "rivalin" e tij të dikurshëm te Barcelona.
“Të flasësh për Messin është një çështje e ndërlikuar”, ka thënë Mourinho.
"Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë cilësinë e tij si lojtar. Ai mbërriti në këtë Kupë Botërore në moshën 38 apo 39-vjeçare, dhe ishte pikërisht ashtu siç e pamë të gjithë”.
"Ai është një nga ata lojtarë që do të na mungojë. Do të duhet të shikojmë disa ndeshje të MLS-së, gjë që nuk më pëlqen veçanërisht, për t'i shijuar këto vitet e fundit të tij".