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Jose Mourinho e ka cilësuar si “një ndeshje të çmendur” fitoren 2-1 të Real Madridit ndaj Interit në Champions League.
Portugezi pranoi se takimi mund të kishte përfunduar me shumë më tepër gola.
E pëlqeva rezultatin dhe tri pikët, por ndeshja ishte spektakolare për tifozët. Mund të kishte përfunduar 5-0, 5-5, 7-6 apo 5-6. Ishte e hapur deri në fund”, deklaroi Mourinho.
Ai foli edhe për Kylian Mbappen, i cili u vërshëllye nga tifozët gjatë ndeshjes.
Mbappe punoi shumë, shënoi një gol të rëndësishëm dhe pati disa raste. Nuk jam i shqetësuar, sepse ai do të shënojë gjithmonë”, u shpreh ai.
Mourinho foli edhe për ndeshjen kthyese e cilësuar si rikthimi i tij në “Stadio Olimpico”, ku do të përballet me ish-skuadrën e tij, Romën, transmeton Klankosova.tv.