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Kylian Mbappé ka filluar tashmë të terrorizojë mbrojtjet e La Ligës, por Jose Mourinho pret shumë më tepër sesa numra spektakolarë individualë.
Duke folur pas fitores 4-1 të Real Madridit ndaj Real Sociedadit, Mourinho u pyet se sa gola mund të shënojë Mbappé këtë sezon.
Trajneri portugez refuzoi të vendoste një objektiv specifik, duke thënë se do të preferonte që sulmuesi francez ta përfundonte sezonin me 40 gola dhe trofe sesa të arrinte 60, ndërsa skuadra e mbyllte sezonin pa trofe.
Mourinho theksoi se fjalët e tij nuk kishin për qëllim të kritikonin Mbappé-n. Trajneri i Madridit vlerësoi cilësitë teknike të sulmuesit, qëndrimin dhe ndjenjën në rritje të përgjegjësisë brenda dhomës së zhveshjes. Ai gjithashtu theksoi se francezi u kthye nga pushimet e tij dy ditë më herët, një detaj me sa duket i vogël që trajneri e konsideroi si provë të urise dhe përkushtimit të tij.
Mbappé sapo kishte shënuar një tregolësh kundër Real Sociedad në Santiago Bernabéu, duke i ndihmuar Los Blancos të siguronin fitoren e tyre të dytë në dy ndeshje të ligës dhe duke u ngjitur në krye të tabelës së golashënuesve të La Liga-s. Megjithatë, Mourinho e bëri të qartë se golat duhet të shoqërohen me punë për ekipin, duke këmbëngulur se 40 gola me një kontribut të madh në lojën kolektive do të thoshin më shumë se 60 të shënuar nga një sulmues i përqendruar vetëm në statistikat personale.
Sfida pasqyron presionin që rrethon Real Madridin pas dy sezoneve radhazi pa një trofe të madh. Mbappé mbërriti në Bernabéu për t'u bërë figura qendrore e një epoke të re fituese, dhe Mourinho tani dëshiron që sulmuesi të udhëheqë me presion, përgjegjësi dhe performanca vendimtare në ndeshjet më të mëdha. Vlen të përmendet se trajneri portugez është i njohur me standardet e jashtëzakonshme të shënimit: gjatë qëndrimit të tij të mëparshëm në Madrid, Cristiano Ronaldo shënoi 46 gola në ligë në të njëjtën fushatë 2011/12 në të cilën Lionel Messi arriti një rekord prej 50 golash.