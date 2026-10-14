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Jose Mourinho ka komentuar skandalin “Negreira” në futbollin spanjoll, duke e krahasuar me atë të “Calciopoli”-t në Itali, ku Juventusi u dënua.
Trajneri portugez ka theksuar se Italia ka marrë masa ndaj Juventusit, ndërsa sipas tij, edhe në Spanjë duhet të ketë një vendim për çështjen që lidhet me pagesat e Barcelonës ndaj ish-zëvendëspresidentit të komitetit të gjyqtarëve, Jose Maria Enriquez Negreira.
“Nëse në Spanjë nuk ndodh asgjë, do të jetë skandali më i madh i arbitrimit”, është mesazhi i Mourinhos, gjatë konferencës për shtyp para ndeshjes Roma-Real Madrid në Champipns League.
Mourinho, i cili ka drejtuar Romën dhe ruan një lidhje të veçantë me klubin kryeqytetas, ka theksuar se Italia e dënoi Juventusin për “Calciopoli”-n, ndërsa pret që edhe në Spanjë të ketë pasoja nëse vërtetohen shkeljet në çështjen që lidhet me Barcelonën.
Mourinho ka folur edhe për Romën, duke theksuar se Interi dhe Roma janë dy skuadrat më të forta në Itali. Megjithatë, ai ka bërë të qartë se, kur bëhet fjalë për garën në fushë, dëshiron gjithmonë të fitojë.