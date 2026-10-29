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Eduardo Camavinga nuk do të largohet nga Real Madridi gjatë afatit kalimtar të janarit. Trajneri Jose Mourinho dëshiron ta mbajë mesfushorin francez në skuadër, pavarësisht minutave të pakta që ka marrë këtë sezon.
23-vjeçari ka regjistruar vetëm 365 minuta në 10 paraqitje, duke qenë kryesisht rezervist.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Mourinho e konsideron Camavingan një lojtar të rëndësishëm për pjesën e dytë të sezonit, kur Reali do të përballet me sfida të shumta. Megjithatë, nëse situata e tij nuk ndryshon deri në verë, largimi mund të bëhet sërish një mundësi reale.