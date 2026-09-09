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Jose Mourinho ka reaguar me ironi pas ndeshjes, duke vënë në pikëpyetje zgjedhjen e lojtarit të ndeshjes.
Trajneri portugez beson se portieri i Real Madridit, Thibaut Courtois, e meritonte më shumë se kushdo tjetër çmimin “Man of the Match”, për shkak të paraqitjes së tij vendimtare.
“Courtois mund të kishte qenë Lojtari i Ndeshjes sonte… ai që e dha çmimin ndoshta ishte duke fjetur”, u shpreh Mourinho me humor.
Megjithatë, ai theksoi se nuk dëshiron t’ia minimizojë meritat Federico Valverdes, i cili u shpall lojtari i ndeshjes.
“Por nuk dua t’i heq asgjë Valverdes. Megjithatë, nëse Courtois nuk e merr çmimin Lojtari i Ndeshjes sonte, atëherë nuk do ta marrë kurrë!”, shtoi Mourinho.