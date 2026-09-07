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Jose Mourinho vazhdon t’i besojë plotësisht Vinicius Juniorit, pavarësisht kritikave pas humbjes 1:0 ndaj Real Betisit.
Sulmuesi brazilian nuk pati një paraqitje bindëse në Sevilla, duke hasur vështirësi për të krijuar rrezik.
Vinicius ka rinovuar kontratën me Real Madridin deri në vitin 2032 dhe mbetet një nga lojtarët kryesorë të Mourinhos.
Megjithatë, trajneri portugez pret reagim të menjëhershëm nga braziliani, i cili do të ketë mundësinë të përgjigjet në fushë në sfidën ndaj Interit në Champions League.
Pavarësisht besimit të trajnerit, kritikat do të shtohen nëse Vinicius nuk arrin të rikthehet në nivelin e tij më të mirë në ndeshjet e ardhshme.