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Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, ka thënë që Vinicius Junior po kritikohet vetëm për shkak se është shumë i mirë, dhe se ata që e kritikojnë e duan për vete.
"Vini që po kritikohet? Në Portugali ekziston një shprehje: ‘Njerëzit hedhin gurë vetëm te pemët plot me fruta'", ka thënë Mourinho.
"Vini është një pemë me shumë dhe njerëzit hedhin gurë sepse i duan ato fruta”.
“Forma e tij më e mirë do të vijë. Ai po punon më fort se kurrë; ne i kemi të dhënat dhe shpejtësia e tij aktuale është pranë maksimumit të tij historik".