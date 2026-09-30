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Cristiano Ronaldo është larguar nga kampi i ekipit kombëtar të Portugalisë. Ronaldo nuk u stërvit më me ekipin kombëtar sot, duke u larguar nga stadiumi Parken në Kopenhagen vetëm pak minuta pasi trajneri Jorge Jesus deklaroi kategorikisht në një konferencë për shtyp se kapiteni i tij do të merrte pjesë në stërvitje. Pak më vonë, ai foli dhe konfirmoi largimin e tij, shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
"Pas konferencës për shtyp të trajnerit të ekipit kombëtar dhe pasi bisedova me presidentin e Federatës Portugeze të Futbollit, kam vendosur të largohem nga kampi i ekipit kombëtar. Kur të vijë koha, do t'u tregoj popullit portugez të vërtetën rreth arsyeve që çuan në largimin tim nga ekipi kombëtar, të cilit i kam qenë gjithmonë i përkushtuar. Tani është koha t'i uroj Portugalisë dhe të gjithë shokëve të mi të ekipit fat të mbarë", njoftoi Ronaldo.
"CR7 meritonte më shumë respekt dhe ekipi kombëtar duhet të ketë një organizim më të mirë. Gazetaria portugeze duhet të mbështetet më shumë në informacion të verifikuar dhe më pak në hamendje. Populli portugez nuk meriton të ketë më të mirët".
"Jemi ziliqarë, përbuzës dhe injorantë. Meritojmë të kthehemi në mediokritetin që ishim para se të vinte CR7. Faleminderit për gjithçka, meriton më shumë", shkroi motra e Ronaldos në Instagram, duke tingëlluar sikur Cristiano Ronaldo ishte larguar përfundimisht nga ekipi kombëtar, gjë që mund të jetë e vërtetë.