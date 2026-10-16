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Moti gjatë ditës së sotme do të karakterizohet nga intervale me diell dhe vranësira të ndryshueshme.
Sipas parashikimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjatë ditës pritet shtim gradual i vranësirave, të cilat do të krijojnë kushte për reshje shiu, transmeton Klankosova.tv.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 12 deri në 15 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.