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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të enjten do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, kryesisht gjatë ditës.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 dhe 5°C, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 22 deri në 25°C.
Era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s, transmeton Klankosova.tv.
Sipas IHMK-së, kushtet biometeorologjike do të jenë kryesisht të mira dhe të favorshme, ndërsa temperaturat relativisht të larta gjatë ditës do të krijojnë kushte të përshtatshme biometeorologjike.