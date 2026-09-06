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E diela në Kosovë do të karakterizohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të pakta, ndërsa nuk priten reshje gjatë ditës.
Sipas njoftimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të jenë relativisht të larta, me maksimale që pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius.
"Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 15°C, ndërsa ato maksimale nga 28 deri në 31°C", thuhet në njoftim transmeton Klankosova.tv.
Era do të fryjë e dobët deri mesatare, kryesisht nga drejtimet veriore dhe verilindore, me shpejtësi prej 1 deri në 5 m/s.
Sipas IHMK-së, kushtet biometeorologjike do të jenë kryesisht të mira dhe të favorshme.
"Megjithatë, temperaturat e larta gjatë orëve të ditës mund të shkaktojnë ngarkesë të lehtë termike, ndërsa temperaturat më të freskëta gjatë natës pritet të krijojnë kushte më të përshtatshme për pushim dhe gjumë", thuhet tutje në këtë njoftim.
Edhe kushtet agrometeorologjike vlerësohen si kryesisht të favorshme për punët bujqësore, veçanërisht për vjeljen dhe pjekjen e kulturave. Megjithatë, mungesa e reshjeve dhe temperaturat e larta mund të rrisin nevojën për ujitje të kulturave që vazhdojnë të jenë në fazat aktive të zhvillimit.
Ndërkohë, indeksi UV do të jetë në vlerat 5–6, pra nga mesatar deri në të lartë, me intensitet më të madh gjatë orëve të mesditës. Për këtë arsye, rekomandohet shmangia e ekspozimit të zgjatur në diell dhe përdorimi i masave mbrojtëse ndaj rrezatimit ultraviolet.