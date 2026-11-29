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Puna nisi që në orët e natës, por bora s’u ndalë as në mëngjes.
Rrugët e Kosovës qenë zbardhur të tëra nga të reshurat e mbrëmjes që shkoi, derisa gjatë së dielës shkatktoi komplikime në trafik.
Dy rrugë qenë më problematike. Teksa, rruga e cila u pastrua edhe në orët e pasdites ishte magjistralja që çon nga Prishtina për në Pejë.
Për shkak të situatës me borën pati edhe disa incidente, ndonëse pa të lënduar.
Një ekpert i komunikacioni këshillon për kujdes të shtuar gjatë sezonit dimëror.
Rruget më problematike vazhdojnë të mbesin dytësoret dhe ato rurale që në plot vende janë bllokuar nga bora dhe pastrimi po bëhet në mënyrë vetanake nga banorët.