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Të shtunën dhe të dielën në Kosovë moti do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara.
“Moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0°C deri në 3°C, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 10°C deri në 15°C”, thotë IHK-ja për motin të shtunën.
“Moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0°C deri në 3°C, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë nga 13°C deri në 17°C”, thuhet në njoftimin e Institucionit për motin të dielën.
Kushtet biometeorologjike pritet të jenë përgjithësisht të favorshme, por mëngjeset dhe mbrëmjet do të jenë të ftohta. Rekomandohet veshje e përshtatshme, veçanërisht për të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike.