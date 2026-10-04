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E diela, do të karakterizohet nga mot me diell dhe vranësira të ndryshueshme në Kosovë, ndërsa nuk priten reshje.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK), temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 19 deri në 24 gradë.
Sipas IHMK-së, era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra për sekondë.
“Temperaturat minimale: 0°C deri në 3°C, ndërsa maksimalet: 19°C deri në 24°C”, thuhet në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës transmeton Klankosova.tv.
Instituti vlerëson se kushtet biometeorologjike do të jenë përgjithësisht të mira dhe të përshtatshme për aktivitete në ambiente të hapura. Rritja e temperaturave gjatë ditës pritet të krijojë kushte më të favorshme termike, ndërsa orët e mëngjesit do të jenë më të ftohta.
Megjithatë, sipas tendencave aktuale të parashikimeve, situata atmosferike pritet të ndryshojë në fund të javës.
“Më 9 dhe 10 tetor pritet një ndryshim i kushteve atmosferike, me mundësi për reshje shiu në të gjithë territorin e Kosovës”, njofton IHMK.
Në viset e larta, mbi 1,200 metra mbi nivelin e detit, parashikohen edhe kushte për reshje bore.
Instituti thekson se ndryshimi i motit mund të jetë i favorshëm, veçanërisht për bujqësinë dhe përgatitjen e tokës, pas periudhës së thatë.
Megjithatë, IHMK sqaron se sasia dhe shpërndarja e reshjeve do të jenë më të qarta me afrimin e datave 9 dhe 10 tetor, ndaj parashikimet mund të pësojnë ndryshime në ditët në vijim.