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E marta, do të sjellë mot kryesisht të ngrohtë dhe me diell në Kosovë.
Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale gjatë mëngjesit do të lëvizin nga 8 deri në 11°C, ndërsa gjatë ditës temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 29 deri në 32°C, transmeton Klankosova.tv.
Moti i qëndrueshëm dhe temperaturat e larta për këtë periudhë të vitit do të shoqërohen me erë të lehtë deri mesatare, e cila do të fryjë nga drejtime të ndryshme.
Do të fryjë erë nga drejtime të ndryshme, e lehtë deri mesatare.
Për shkak të temperaturave të larta dhe motit me diell, qytetarëve u rekomandohet të kenë kujdes gjatë qëndrimit të zgjatur në diell dhe të konsumojnë mjaftueshëm lëngje.