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Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e enjte do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm në vend.
Sipas IHMK-së, gjatë ditës do të ketë intervale me diell dhe vranësira, ndërsa priten edhe reshje shiu, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me shkarkime rrufesh.
"Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10°C deri në 13°C, ndërsa maksimalet nga 27°C deri në 31°C.Do të fryjë erë mesatare dhe lokalisht e fortë, nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit", thotë ky institut, transmeton Klankosova.tv