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Cristiano Ronaldo konfirmoi nëpërmjet Instagram-it se ka vendosur të largohet nga kampi stërvitor i ekipit kombëtar të Portugalisë.
"Pas konferencës për shtyp të trajnerit të ekipit kombëtar dhe pas një bisede me Presidentin e Federatës Portugeze të Futbollit, kam marrë vendimin për t'u larguar nga kampi stërvitor i ekipit kombëtar. Me kalimin e kohës, do t'u tregoj të gjithë portugezëve të vërtetën rreth arsyeve që motivuan largimin tim nga ekipi kombëtar, të cilit i jam përkushtuar gjithmonë. Tani është koha t'i uroj Portugalisë dhe të gjithë shokëve të mi të ekipit, pa përjashtim, fat të mbarë".
Siç mund të lexohet, CR7 deklaron se vendosi të largohej nga Kopenhageni pas konferencës për shtyp të Jorge Jesus, në të cilën trajneri deklaroi se nuk kishte asnjë "problem" me lojtarin, shkruan Abola, transmeton klankosova.tv.
Pasi situata u qetësua në dukje, u bë menjëherë e qartë se ende ekzistonte një mosmarrëveshje midis Jorge Jesus dhe Ronaldos kur lojtari nuk u paraqit në stërvitjen e ekipit, pavarësisht se Jesus siguroi se sulmuesi do të ishte në fushë me shokët e tij të ekipit. "Ai do të stërvitet sot. Është dita e katërt, kështu që do të stërvitet", tha ai.
Mosmarrëveshja midis trajnerit dhe lojtarit filloi me planin që ishte hartuar midis të dyve për katër ndeshjet gjatë kësaj pushimi ndërkombëtar. Ronaldo fillimisht nuk do të luante në dy ndeshjet jashtë fushe, në Norvegji dhe Danimarkë. Jorge Jesus më pas i tha lojtarit se kishte një mundësi ta përdornin atë kundër Norvegjisë dhe e bëri të ngrohej gjatë pjesës së dytë. Ronaldo përfundoi duke mos luajtur, duke e shtyrë të vendoste të shkonte menjëherë në dhomat e zhveshjes pas fishkëllimës së fundit.