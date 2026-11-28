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Pas shumë përpjekjeve, është vendosur murali i Nënë Terezës në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.
Gjatë ditës ishte tentuar që murali të vendosej në ndërtesën e Ministrisë së Ekonomisë, por kjo u pamundësua nga Policia e Kosovës, e cila, me urdhër të prokurorit, ndali punimet, raporton Klan Kosova.
Kjo shkaktoi përplasje mes policisë dhe kryetarit të Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, i cili e cilësoi këtë si një vendim politik.
Lidhur me këtë çështje kishte reaguar edhe Ministria e Ekonomisë, duke thënë se Komuna kishte dhënë pëlqim për ndërhyrje në një objekt që nuk është në pronësi dhe as në menaxhim të saj, pa autorizim, konsultim apo njoftim paraprak të ministrive përgjegjëse.
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