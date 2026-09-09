Lajmet e fundit
Mund të tingëllojë e çuditshme, por seksi me rroba veshur mund të krijojë ndjesi sigurie, eksitimi dhe loje. Për disa njerëz, sidomos ata që përjetojnë dhimbje gjatë seksit, rrobat mund të shërbejnë edhe si një kufi që i bën të ndihen më rehat.
Ekspertja e dyshemesë pelvike dhe edukimit seksual Heather Edwards shpjegon se nuk ka rregulla se sa rroba duhet të mbahen veshur. Dikush mund të ndihet më mirë vetëm me të brendshme, ndërsa një tjetër mund të preferojë të qëndrojë plotësisht i veshur. E rëndësishme është që kufijtë të jenë të qartë dhe të respektohen, shkruan Thepelvicpeople, transmeton Klankosova.tv.
Jo gjithçka duhet të ndodhë sipas “rregullave”
Shoqëria, kultura dhe filmat shpesh na kanë mësuar se si “duhet” të duket seksi. Por, sipas Edwards, çiftet mund të krijojnë rregullat e tyre dhe të zbulojnë mënyra të reja për të përjetuar kënaqësinë.
Rrobat mund të sjellin edhe tekstura, presion dhe ndjesi të reja, ndërsa për disa mund të rikthejnë kujtime të këndshme dhe emocionin e fillimeve të një lidhjeje.
Mund të bëhet edhe një lojë
Seksi me rroba veshur nuk do të thotë domosdoshmërisht të qëndrosh me rrobat e zakonshme. Mund të përdoren pizhame të veçanta, të brendshme seksi, kostume apo veshje që ju bëjnë të ndiheni më tërheqës.
Megjithatë, nuk ka një mënyrë të vetme për të përjetuar intimitetin. Edhe nëse dikush ka dhimbje pelvike, kjo nuk do të thotë se duhet të heqë dorë nga kënaqësia. Eksplorimi i mënyrave të reja mund të sjellë përvoja të ndryshme dhe, njëkohësisht, të ndihmojë në përmirësimin e komunikimit dhe respektimit të kufijve mes partnerëve./Klankosova.tv