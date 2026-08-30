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Pastrimi i papastërtive dhe puçrrave nga fytyra nuk këshillohet të bëhet me gishta, pasi kjo mund të rrisë rrezikun e infeksioneve dhe të përhapë bakteret në zona të tjera të lëkurës.
Përveç kësaj, presioni i tepërt gjatë shtrydhjes mund të dëmtojë enët e imëta të gjakut dhe të shkaktojë skuqje apo irritim të lëkurës.
Në vend të ndërhyrjes me duar, mund të përdoren produkte të përshtatshme për kujdesin e fytyrës, përfshirë maskat pastruese që ndihmojnë në largimin e yndyrës dhe papastërtive nga poret.
Preparatet që kanë në përbërje benzoil peroksid konsiderohen ndër alternativat më të përdorura për trajtimin e puçrrave dhe problemeve të ngjashme të lëkurës.
Megjithatë, nëse gjendja është më e theksuar, shfaqen shumë puçrra ose problemi përsëritet vazhdimisht, këshillohet konsultimi me një dermatolog.
Edhe pse tundimi për t’i prekur apo shtrydhur puçrrat është i madh, kjo nuk është një zgjidhje e mirë.
Shtrydhja mund të përkeqësojë inflamacionin, të dëmtojë lëkurën dhe, në disa raste, të lërë njolla ose shenja që mund të zgjasin për një kohë të gjatë.
Kur një puçërr shtypet, përmbajtja e grumbulluar në pore mund të dalë në sipërfaqe, por një pjesë e saj mund të shtyhet më thellë në lëkurë, duke e bërë inflamacionin edhe më të madh.
Për këtë arsye, kujdesi i rregullt dhe përdorimi i produkteve të përshtatshme janë zgjedhje më e sigurt sesa ndërhyrja e drejtpërdrejtë me duar.