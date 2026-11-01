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Morgan Rogers ka shprehur kënaqësinë e tij për aventurën te Chelsea.
Ish-futbollisti i Aston Villës ka theksuar se sfida e re dhe cilësia e lojtarëve në skuadër e motivojnë për të dhënë maksimumin.
“Po e shijoj jetën këtu te Chelsea. Është një sfidë e re dhe mezi pres të luaj me këta lojtarë të mrekullueshëm dhe me kaq shumë cilësi”, u shpreh Rogers.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkimit të skuadrës dhe marrjes së përgjegjësive brenda grupit.
“Gjithçka ka të bëjë me bashkimin e ekipit si një i tërë. Mundohem të jem lider dhe t'i qëndroj besnik asaj që di të bëj më së miri. Kam pasur një fillim të mirë, por duhet të vazhdoj kështu”, përfundoi ai.