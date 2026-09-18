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Monza ka festuar fitoren e parë sezonale në Serie A, duke mposhtur Sassuolon 2-1 në U-Power Stadium.
Heroi i mbrëmjes ishte Gustavo Varela, i cili shënoi të dy golat e vendasve. Sulmuesi uruguaian realizoi fillimisht në minutën e 51-të, ndërsa në të 63-tën u tregua i saktë nga pika e bardhë për 2-0.
Sassuolo u përpoq të rikthehej në lojë dhe Vasilije Adzic shënoi në minutën e 88-të nga goditja e lirë, por goli shërbeu vetëm për të ngushtuar rezultatin.
Monza vazhdon dominimin ndaj Sassuolos në Serie A: në katër përballjet e tyre në elitën italiane, Monza ka tri fitore dhe një barazim, pa humbur asnjëherë.
Pas pesë javësh, Monza ngjitet në 4 pikë, ndërsa Sassuolo mbetet në 7. Pas pauzës, Sassuolo pret Milanin, ndërsa Monza udhëton te Lazio.