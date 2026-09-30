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Vincenzo Montella është futur në një situatë të vështirë te kombëtarja e Turqisë pas humbjeve ndaj Francës dhe Italisë.
Në Bursa, tifozët kërkuan largimin e trajnerit italian dhe të TFF-së.
Sipas mediave turke, TFF pritet ta vlerësojë të ardhmen e Montellës pas dy përballjeve të radhës me Belgjikën dhe Italinë.
Një tjetër rezultat negativ mund ta vendosë seriozisht në pikëpyetje vazhdimin e tij në stol.
Montella, megjithatë, ka deklaruar se nuk mendon për dorëheqje dhe se beson te puna e tij dhe te lojtarët./Klankosova.tv