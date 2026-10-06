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Monika Lubonja reagon për herë të parë pas publikimit të videove intime, i drejtohet gjykatës
Aktorja e njohur shqiptare, Monika Lubonja ka reaguar për herë të parë pas publikimit të videove intime.
Përmes një postimi në Instagram, Lubonja ka bërë të ditur se i është drejtuar gjykatës.
“I jam drejtuar drejtësisë dhe do ta ndjek këtë rrugë deri në fund. Dinjitetin tim dhe pabesinë nuk ja fal askujt që përdori jetën time!Do e ndjek ligjerisht dhe jam e sigurt që e vërteta do flasë”.
“Zotit i kërkoj forcë që kjo plagë të mos ma mbush zemën me urrejtje. Besoj se ai e njeh të vërtetën time dhe pres që drejtesia të bëjë punën e saj”, shkroi ajo./Klankosova.tv