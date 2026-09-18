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Monaco fitoi 2-1 ndaj Lens në një ndeshje dramatike në Ligue 1.
Paris Brunner i dha avantazhin Monacos në minutën e 32-të, pas asistimit të Matthis Abline.
Lens reagoi në pjesën e dytë dhe barazoi me Matthieu Udol në minutën e 57-të.
Monaco pati disa raste të rrezikshme, por portieri i Lens, Robin Risser, bëri disa pritje të rëndësishme.
Në pjesën e parë, Monaco-s iu anuluan dy gola për pozicion jashtë loje.
Në minutën e 84-t, Jonathan Gradit shënoi autogol dhe i dha Monaco-s avantazhin 2-1.
Lens tentoi të barazonte në fund, por Monaco rezistoi dhe mori fitoren.