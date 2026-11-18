Lajmet e fundit
Jakup Krasniqit i ka përfunduar vizita në familjen e tij, ku erdhi për bashkëshorten e sëmurë.
Pas gati gjashtë orësh, atij iu desh të përshëndetej me më të dashurit, për t'u kthyer në Hagë.
Gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, ka siguruar pamjet nga momenti emocionues kur Krasniqi largohet nga shtëpia e tij në Velani të Prishtinës.
Ish-zëdhënësi i UÇK-së është dërguar në zyrat e EULEX-it, për t'u transferuar në Hagë.
Kjo ishte vizita e dytë e Krasniqit në Kosovë, që nga arrestimi në nëntor të vitit 2020.
Edhe më 10 tetor 2024, ai erdhi në vendlindje, pasi i vdiq vëllai. /Klankosova.tv