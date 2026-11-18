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Jakup Krasniqi është pritur me emocione në shtëpinë e tij në Velani të Prishtinës, në vizitën e dytë në Kosovë, që nga transferimi në Hagë.
Gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, ka siguruar pamjet nga momenti prekës kur vajzat e presin me përqafim babanë.
Ish-kreu i UÇK-së u lejua të vijë në Kosovë për arsye të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes së tij, Sevdijes.
Shtëpia e tij po ruhet nga Policia, ndërsa ekipet e EULEX-it që e kanë përcjellur deri aty, tashmë janë larguar.
Klan Kosova ka mësuar se vizita e Krasniqit do të zgjas deri në orën 17:00.
Ish-zëdhënësi i UÇK-së u dënua me 25 vjet burgim, nga shkalla e parë e Gjykatës Speciale.